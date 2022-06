Scherpen met Jong Oranje stap dichterbij EK

VOETBAL - Jong Oranje, met Emmenaar Kjell Scherpen, heeft in de kwalificatie van de Europese titelstrijd voetbal gewonnen van Jong Moldavië. In Chisinau werd het 0-3 voor de formatie van bondscoach Erwin van de Looi. Nederland nam daardoor de leiding in de groep over van Zwitserland en heeft plaatsing voor de eindronde geheel in eigen hand.