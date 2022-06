D-Day voor DZOH, ONR, SVN'69 en Fit Boys

VOETBAL - Nog één speelronde voor de zaterdagamateurs en dan zit het reguliere seizoen erop. Wie maakt er nog kans op het kampioenschap, welke ploegen gaan proberen te promoveren via de nacompetitie en welke Drentse club zien we de komende weken strijden tegen degradatie in de nacompetitie?

Wij maken alvast de balans op en beschrijven hier wat er op de laatste speeldag nog allemaal kan gebeuren.

2e klasse J: DZOH

Voor derdedivisionist ACV en hoofdklassers ACV en Noordscheschut staat er vandaag niet meer op het spel dan de eer. De hoogst spelende club die nog wel in de race is voor een prijs is DZOH, de club die uitkomt in de 2e klasse J.

De ploeg van trainer Roy Stroeve verloor vorige week bij de enige overgebleven concurrent, Gorecht, en zal vanmiddag in het thuisduel tegen SC Elim in principe moeten winnen. Door het veel betere doelsaldo (+9 ten opzichte van Gorecht) lijkt een overwinning al voldoende om feest te kunnen vieren. Lukt dat, dan promoveert DZOH voor de tweede keer in haar bestaan naar de 1e klasse.

FC Meppel, Gramsbergen en LTC strijden om twee nacompetitieplekken

Wanneer DZOH kampioen wordt, dan gaat Gorecht naar de nacompetitie. Welke twee ploegen daar nog bij komen is nog onbekend. Er zijn nog drie kanshebbers voor twee nacompetitieplekken: LTC, Gramsbergen en FC Meppel.

De Weide

De Weide kan de nacompetitie tegen degradatie nog ontlopen. Dan moeten de Hoogeveners zelf winnen bij Drenthina en zelfs dan is het nog afwachten. Concurrenten The Knickerbockers en Oosterwolde moeten punten verspelen.

3D: Wie vergezelt ZZVV en Ommen in de nacompetitie

Het belooft een interessante ontknoping te worden in de 3e klasse D, waar Nieuwleusen al lang en breed kampioen is en bij een zege vanmiddag in alle periodes bovenaan eindigde. De vraag is dan: welke ploegen nemen die periodetitels over van Nieuwleusen. Twee clubs zijn al bekend: ZZVV en Ommen. ZZVV neemt de derde periodetitel over van Nieuwleusen en Ommen de tweede. Wie de eerste dan gaat pakken is nog onduidelijk. Dat wordt de hoogste in de eindrangschikking, zonder periodetitel. Twee clubs komen daarvoor in aanmerking: Hoogeveen en FC Klazienaveen. Hoogeveen heeft vanmiddag aan een zege bij ZZVV voldoende. In dat geval is Klazienaveen kansloos. Verspeelt Hoogeveen punten en wint Klazienaveen van CSVC, dan is die club zeker van de nacompetitie.

Welke club degradeert rechtstreeks: SVN'60 of Fit Boys?

BSVV is in de 3e klasse D veroordeelt tot het spelen van degradatievoetbal in de nacompetitie. SVN'69 en Fit Boys maken uit wie er rechtstreeks gaat degraderen. Fit Boys heeft de slechtste papieren, met 7 punten uit 25 duels. SVN'69 staat op 8 punten. SVN'69 moet vanmiddag op bezoek bij Hollandscheveld en Fit Boys speelt bij BSVV.

4C: ONR speelt kampioensduel tegen Niekerk

In de 4e klasse C valt vanmiddag de beslissing in de titelstrijd. Dan spelen de nummers 2 en 1 namelijk tegen elkaar. In Roden ontvangt ONR (dat tweede staat) koploper Niekerk. Bij een zege is de enige Drentse vertegenwoordiger in deze klasse kampioen. Bij een gelijkspel of nederlaag gaat de titel naar Niekerk.

4D: Borger heeft wonder nodig voor titel

WVV is vrijwel zeker van de titel in de 4e klasse D. De club uit Winschoten drie punten boven Borger en heeft bovendien een beter doelsaldo (+11 ten opzichte van de Drentse club). Bij een forse zege van Borger op HS'88 en een nederlaag van WVV tegen DKB, dat nog strijd voor een plek in de nacompetitie, zou het eventueel nog kunnen. Maar dan zal Borger hoe dan ook flink moeten werken aan het doelsaldo.

Borger is in ieder geval wel zeker van een periodetitel en kan sowieso via de nacompetitie nog promoveren, net als SJS en DKB.

5F: Wordt NWVV de lachende derde?

In de 5e klasse F zijn er vandaag, op de slotdag, nog drie kanshebbers op het kampioenschap: Scheemda, NWVV en Seta. Scheemda is de huidige koploper, op één punt gevolgd door NWVV en op twee punten staat Seta. Scheemda moet op bezoek bij Seta en NWVV speelt bij laagvlieger Muntendam.

Verliest Scheemda en wint NWVV, dan is de club uit Nieuw Weerdinge kampioen. Spelen Scheemda en Seta gelijk, dan gaat de titel ook naar de ploeg van trainer Johan Hollen (NWVV dus).