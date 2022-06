Dit zijn de uitslagen en eindstanden in het zaterdagvoetbal

VOETBAL - Wederom Drentse kampioenen in het zaterdagvoetbal! DZOH pakte de titel in de zaterdag tweede klasse J door op eigen veld met 2-0 te winnen van SC Elim. Beide doelpunten werden gemaakt door Tom Hiemstra. Concurrent vv Gorecht won op bezoek bij Gramsbergen met 2-4, maar het doelsaldo van de ploeg van trainer Roy Stroeve bleek voldoende te zijn voor het kampioenschap.

Geheel onverwachts werden de champagneflessen in Nieuw-Weerdinge ook ontkurkt: NWVV werd kampioen doordat SC Scheemda zich verslikte in SETA. ONR kon in een rechtstreeks duel tegen Niekerk de titel pakken, maar in Roden volgde het doemscenario: Niekerk won met 0-1 en mag zich kampioen van de zaterdag vierde klasse C noemen. Fit Boys uit Beilen degradeerde vandaag. De geelgroenen kwamen niet verder dan een gelijkspel op bezoek bij BSVV en dus bleef de formatie van Otto Halmingh hekkensluiter in de zaterdag derde klasse D. Hetgeen degradatie betekende.