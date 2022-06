DZOH houdt zenuwen in bedwang en pakt alsnog de titel

VOETBAL - DZOH verzuimde vorig weekend tegen vv Gorecht het kampioenschap in de 2e klasse J binnen te slepen. Vandaag lukte het echter wel. SC Elim werd in Emmen met 2-0 verslagen en dus barstte het feest los.

De uitgangspositie was duidelijk. De ploeg van interim-trainer Roy Stroeve had aan een overwinning genoeg om de titel in de wacht te slepen en begon uitstekend aan de wedstrijd. Binnen een minuut schoot Bjørn Jansen de bal op de paal. Amper een minuut later had de thuisclub geluk toen Elim de lat raakte. Doelman Diederik Bangma was kansloos op het schot van Patrick Metselaar.

Nerveus begin

De thuisclub was gewaarschuwd en maakte in de beginfase een nerveuze indruk. Toch kreeg het de beste kansen. Tim Aasman, Aron Timmerman en Joël Zweerink verzuimden om de openingstreffer binnen te schieten.

Doelman Bangma moest na 35 minuten geblesseerd het veld verlaten en zijn vervanger Nordin Middeljans stond amper een minuut in het veld toen hij een zeker doelpunt van Herman Klomp wist te voorkomen. De aanvaller van Elim faalde oog in oog met de DZOH doelman.

Op de lat gelepeld

Na een doelpuntloze helft nam de thuisploeg direct na rust wel de leiding. Nadat uit de eerste corner van de tweede helft DZOH bijna op voorsprong kwam was het dertig seconden later wel raak. Invaller Tom Hiemstra schoot de bal van dichtbij binnen (1-0). De opluchting was voelbaar op sportpark Zwanenveld. Omdat Gorecht op achterstand stond bij Gramsbergen, leek de titel DZOH niet meer te kunnen ontgaan.

Na 70 minuten kwam DZOH nog wel een keer goed weg toen Justin Benjamins de bal op de lat lepelde. Een paar minuten later was de wedstrijd gespeel toen. Hiemstra, met zijn tweede van de middag, aan alle onzekerheid een einde maakte (2-0). Het wachten was op het eindsignaal van scheidsrechter Plat, waarna het feest losbarstte en DZOH volgend seizoen uitkomt in de eerste klasse. De zege was nodig ook, omdat Goecht uiteindelijk nog met 2-4 won.

