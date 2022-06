Fit Boys redt het niet en degradeert naar de vierde klasse

"We bleven lang aan het elastiek hangen. In de laatste weken groeide de hoop om directe degradatie te ontlopen, maar uiteindelijk komen we net iets tekort. Wat dat is? Aan de ene kant ervaring, aan de andere kant missen we scorend vermogen", reageert Halmingh.

In de wedstrijd tegen BSVV van vanmiddag had Fit Boys wel degelijk kansen om er meer dan een gelijkspel uit te halen. "Na de 1-1 raakten we nog de lat en zag de scheidsrechter een handsbal in het strafschopgebied van BSVV over het hoofd", zegt de trainer teleurgesteld. "Maar de club is heel realistisch. Als we erin waren gebleven, was dat een wereldprestatie geweest. Nu gaan we naar de vierde klasse en het opnieuw proberen." Halmingh heeft zijn contract aan het begin van dit jaar verlengd bij de Beilenaren. "Dat de club vertrouwen in mijn capaciteiten houdt, dat vind ik wel heel bijzonder."