Onverwacht, maar weer feest in Nieuw-Weerdinge: ook NWVV kampioen!

Eenmaal zouden zij de kampioen zijn, NWVV. En geheel onverwacht gebeurde dat vandaag, op de laatste speeldag In de zaterdag vijfde klasse F. De ploeg uit Nieuw-Weerdinge stond voorafgaand aan hun duel tegen Muntendam een punt achter op koploper SC Scheemda, maar omdat de lijstaanvoerder met 2-1 verloor op bezoek bij SETA, is de ploeg van trainer Johan Hollen kampioen!

Het duel in Musselkanaal, SETA - SC Scheemda, begon een half uur later dan de wedstrijd tussen Muntendam en NWVV. En dus zaten spelers en supporters van NWVV op het veld van Muntendam in spanning af te wachten. Zelf won de blauwzwarte formatie namelijk eenvoudig met 2-5, maar hoe zou het aflopen bij de kampioensconcurrent? Toen SETA vier minuten voor tijd op een 2-1 voorsprong kwam, barstte het feest al voorzichtig los. "Dit is mega", reageerde NWVV-speler Milan Duursma uitgelaten.

Mijlpaal in clubgeschiedenis

Trainer Johan Hollen noemde het een geweldige ontknoping. "Je houdt er geen rekening mee. Je verwacht dat SC Scheemda het niet meer laat glippen. Als ze dat dan wel doen, dan is dat niet te geloven", zegt Hollen verbaasd.

Meteen rollen de jaartallen van de lippen van de oefenmeester: "Voor het eerst sinds 1993/1994 is NWVV weer kampioen. Dit is echt een mijlpaal in de geschiedenis van onze club." Hoe zijn ploeg deze mijlpaal heeft weten te bereiken? "We hebben gewoon een stabiele ploeg. Daarnaast hebben we met Roy Super iemand die gewoon 35 goals maakt. Dat maakt het verschil in deze klasse, maar ik moet benadrukken dat het collectief de sleutel is. Omdat het hele team in dienst van Roy speelt, hebben we dit kunnen bereiken", verklaart de trainer.

Rondrit en voldoende bier