vv ONR verliest in rechtstreeks kampioensduel van Niekerk

Het had een sprookje moeten worden, maar de wedstrijd tegen Niekerk eindigde in een nachtmerrie voor de spelers van vv ONR uit Roden. In een rechtstreeks kampioensduel tussen de nummers één en twee, moest er bepaald worden wie kampioen werd in de vierde klasse C.

Niekerk had aan een punt genoeg, ONR moest winnen. Uiteindelijk sloegen de gasten in de slotfase toe, sleepte het de overwinning over de streep en werd de ploeg kampioen op het veld van de concurrent.

Katachtige reddingen

De grootste kansen waren in de eerste helft voor koploper Niekerk. Spits Ger Ausma, dook een aantal keer gevaarlijk op voor doelman Danny Blauwwiekel. De keeper voorkwam met katachtige reddingen een vroege achterstand, waardoor de kampioensdroom niet voortijdig in duigen viel.

Het bleef bij kansen in de eerste helft en dus wist ONR wat het te doen stond in de tweede helft. Ook na de pauze bleef Niekerk gevaarlijk voor de dag komen en waren de bezoekers het dichtst bij een goal. In de laatste twintig minuten gooide ONR de kampioensstress van zich af en was het een paar keer met opportunistisch spel dicht bij een doelpunt, die viel echter niet aan de kant van ONR.

Nacompetitie rest