Dames ACV kampioen: promotie naar hoogste amateurniveau

VOETBAL - Het was met hangen en wurgen, maar daar maalde na afloop helemaal niemand om op sportpark Catawiki, de thuishaven van ACV. De dames van de Asser club pakten door de 3-2 zege op het tweede team van Wartburgia uit Amsterdam het kampioenschap in de Hoofdklasse A.

Daardoor speelt het team van trainer Sven Krol volgend seizoen in de Topklasse: het hoogste amateurniveau (daarboven zit namelijk de Eredivisie).

En daarmee lost ACV eindelijk HZVV af, dat jarenlang het vrouwenbolwerk in het noordelijke amateurvoetbal was. Ruim 15 jaar geleden acteerde de club uit Hoogeveen op het hoogste amateurniveau (wat toen nog de hoofdklasse was). "Dit hadden we voorafgaand aan dit seizoen echt niet gedacht", aldus captain Laura Heling die alle klassen als senior doorliep. "Ik begon bij SVZ in de vijfde klasse en werd meermaals kampioen en nu dus van de hoofdklasse. Natuurlijk ben ik daar trots op, maar ik ben vooral trots op het hele team."

Spanning

Het begin van het duel was zonder twijfel voor Wartburgia, dat bij winst de nacompetitie tegen degradatie nog kon ontlopen. Keeper Isabella Slump van ACV moest al binnen twee minuten stevig aan de bak en bij de eerste corner was ze kansloos. Shameela Saboerali werkte de bal tegen de touwen: 0-1.

ACV leek stijf te staan van de spanning, maar kwam razendsnel op gelijke hoogte. Lisanne Dik stuurde Amber Bandringa in de diepte en de rechterspits van ACV maakte geen fout: 1-1.

Gek genoeg werkte de goal niet bevrijdend voor ACV. Sterker nog, de beste kansen na de gelijkmaker waren voor de gasten. Met name spits Chevarei Wallerlei was een voortdurende plaag voor de Asser-defensie. Maar het was niet Wallerlei, maar Michelle de Heer die na een half uur op fraaie wijze de 1-2 scoorde. Op slag van rust kwam de thuisclub voor de tweede keer op gelijke hoogte. Slecht opbouwen werd genadeloos afgestraft. Amber Bandringa was de aangever, Laura Heling zorgde voor de afronding: 2-2.

Keizer matchwinner

ACV kwam sterk uit de kleedkamer en kreeg via Lisanne Dik een prima kans op de 3-2, maar haar inzet belandde op de lat. Kort daarna was het wel raak en weer vertolkte Bandringa een hoofdrol. Haar voorzet werd binnen getikt door Dionne Keizer, die afgelopen zomer overkwam van Vitesse'63 uit Koekange.

Rood

Toen Wartburgia na een tweede gele (en dus rode kaart) voor invalster Savi Hanselaar verder moest met tien leek de buit binnen. Leek, want de marge bleef tot en met de blessuretijd maar één treffer. Slump moest in de allerlaatste seconde nog één keer vol aan de bak bij een corner. De doelvrouw bokste de bal op de lijn uit haar goal en direct daarna floot scheidsrechter Smiers voor het einde en kon het feest beginnen.

Volgend seizoen