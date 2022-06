Nick Bakker vervolgt loopbaan in Qatar

Nick Bakker verruilt SC Heerenveen voor Al-Arabi in Qatar. De 29-jarige centrale verdediger was transfervrij en heeft een contract getekend bij de nummer vier uit Qatar.

Heerenveen trok Bakker afgelopen seizoen aan. Hij kwam 21 wedstrijden in actie voor de Friese club en scoorde twee keer. In de vijf seizoen daarvoor stond Bakker onder contract bij FC Emmen. Met de Drentse club promoveerde hij in 2018 naar de eredivisie. In het rood-wit scoorde Bakker in 144 officiële duels tien keer.