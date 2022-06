HZVV eindigt seizoen met verlies, Noordscheschut zwaait af met zege

HZVV sloot het seizoen in de Hoofdklasse B af met een verdiende thuisnederlaag tegen DETO uit Vriezenveen: 2-4. vv Noordscheschut zwaaide af met de tweede overwinning van het seizoen op ONS Sneek. In Friesland werd het 1-2.

HZVV keek bij rust al tegen een 0-2 achterstand aan door treffers van Tom Koelman en Coplan Soumaoro en toen het zo'n tien minuten na rust ook nog 0-3 werd (via Bas Postma) leek het duel gespeeld. Dankzij twee goals van Jesse van Dalen (die daarmee zijn seizoenstotaal in competitieverband verdubbelde) kwam de spanning terug, maar het slotakkoord was voor de gasten. Ook Postma maakte zijn tweede van de middag, waardoor HZVV het laatste duel van het seizoen verloor en als achtste eindigt in de Hoofdklasse B.