Mede-oprichter FC Emmen keepersschool, Henk van der Horst, overleden

Oud-doelman van vv Emmen, voormalig keeperstrainer van onder andere FC Emmen én RTV Emmen-sportverslaggever Henk van der Horst is overleden. De geboren Emmenaar zou over dertien dagen 76 jaar zijn geworden.

In 2019 werd Van der Horst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vooral dankzij zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij FC Emmen. Sinds 2004 was hij was onder andere keeperstrainer bij de voetbalschool, keeperstrainer van de jeugd en scout. Vanwege gezondheidsproblemen stopte hij in 2018 met het geven van trainingen, maar bleef hij wel scoutingswerkzaamheden verrichten.