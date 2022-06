Heerlijke slotdag in zondagvoetbal: VKW en Actief spelen kampioensduel

Welke clubs pakken een periodetitel?

Naast de strijd om directe promotie komen er ook een flink aantal Drentse clubs in aanmerking voor promotie via de nacompetitie.

Hoofdklasse A

In de hoofdklasse A is Hoogeveen, dat heel lang meestreed om de titel, al zeker van de nacompetitie. TOGB is de kampioen geworden.

1e klasse F

In de 1e klasse F is GOMOS al zeker van de nacompetitie en ook SVBO is, bij een overwinning vanmiddag tegen het al gedegradeerde Noordster, zeker van het toetje. Ook Jubbega heeft goede papieren op deelname aan de nacompetitie richting de hoofdklasse.

2e klasse K

In de 2e klasse K is de enige Drentse deelnemer aan de nacompetitie voor promotie naar de 1e klasse al bekend: vv Dalen.

2e klasse L

Ook in 2L zijn de nacompetitiekaarten al geschud. Valthermond, Rolder Boys en WKE'16 hebben zich al geplaatst.

3e klasse B

Als Actief vanmiddag niet gelijkspeelt of wint van Forward, dan komt de club uit Eelde in actie in de nacompetitie voor promotie naar de 2e klasse. SVZ uit Zeijen is sowieso de tweede Drentse club uit deze klasse die nog via de play-offs kan promoveren.

3e klasse C

HOC is al zeker van de nacompetitie en de kans is groot dat ook Sellingen en Twedo zich daarbij gaan voegen. Als Sellingen en Twedo winnen, bij respectievelijk Bellingwolde en Westerwolde, dan zijn beide ploegen zeker.

3e klasse D

In de klasse waarin HODO de kampioen is zijn Steenwijkerwold en Oldeholtpade al zeker van de nacompetitie. Als Raptim vanmiddag thuis wint van Olyphia dan zal ook de formatie uit Coevorden een verlenging van het seizoen krijgen.

4e klasse A

Wacker werd de eerste Drentse kampioen in het amateurvoetbal en in deze klasse is Steenwijker Boys al zeker van de nacompetitie. De Blesse heeft de beste papieren om de derde periodetitel te winnen en als Havelte minimaal een punt pakt bij Donkerbroek dan neemt die club de eerste periodetitel over van Wacker.

4e klasse D

Gasselternijveen of Schoonebeek promoveert vanmiddag dus, samen met kampioen Titan, rechtstreeks naar de derde klasse. Voor de ander wacht de nacompetitie en datzelfde geldt voor EHS'85 en Sleen

5e klasse A

Stânfries heeft vanmiddag aan een punt voldoende om de titel te pakken. Dat moet de Friese club dan doen tegen Wapserveen. Als dit lukt dan gaat IJhorst naar de nacompetitie, net als Kuinre en Hoogersmilde. Al moet die laatste club dan wel winnen bij Oosterstreek.