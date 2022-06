Blessure Tim Krul: Kjell Scherpen debuteert bij het grote Oranje

Bondscoach Louis van Gaal heeft keeper Kjell Scherpen bij Oranje gehaald. De doelman van Jong Oranje uit Emmen vervangt Tim Krul in de Nations League-wedstrijden tegen Wales en Polen. De goalie van Norwich City heeft bij de training zondag een blessure opgelopen.

De 22-jarige Scherpen zat nooit eerder bij de selectie van Oranje. Hij was juist bij Jong Oranje bezig aan de voorbereiding op de kwalificatiewedstrijden voor het EK tegen Gibraltar en Wales. De keeper van Brighton & Hove Albion heeft 15 interlands voor de Nederlandse beloften op zijn naam staan.

Nederland is in de voorbereiding op de Nations League-wedstrijden tegen Wales (2 keer) en Polen. Woensdag wacht de uitwedstrijd tegen Wales. Zaterdag 11 juni en dinsdag 14 juni speelt Oranje in De Kuip tegen respectievelijk Polen en weer Wales. Oranje gaat aan kop na 1 gewonnen wedstrijd tegen België (1-4).