Marit Kamps pakt brons bij Grand Slam in Georgië

JUDO - Marit Kamps (21) heeft tijdens de Grand Slam in Georgië brons gewonnen. De judoka uit Assen komt uit in de open klasse boven de 78 kilo.

Ze mocht de eerste ronde overslaan en startte haar toernooi in de kwartfinale. Die won ze door een waza-ari te scoren en daarna met een houdgreep er een ippon van te maken.

In de halve finale stond ze tegenover de Franse Julia Tolofua. Zij wist Kamps te verslaan met een houdgreep.

Begin mei maakte Kamps haar debuut bij het EK voor senioren. Toen greep ze nog naast de medailles. Later dit jaar, in oktober, hoopt ze ook te mogen starten op het WK in Oezbekistan.