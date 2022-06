Uitslagen en eindstanden zondagvoetbal

VOETBAL - De reguliere competitie in het amateurvoetbal is ten einde. Ook vandaag zat de dag nog weer vol verassingen en plotwendingen.

Zo is vv Emmen in extremis gedegradeerd uit de Hoofdklasse A na een stunt van de enige overgebleven concurrent SDO. Voor Alcides viel wel alles de goede kant op en die ploeg zien we ook volgend jaar terug in de Hoofdklasse.