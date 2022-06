Hoogeveen met nederlaag richting nacompetitie

VOETBAL - Hoogeveen heeft de reguliere competitie afgesloten met een 3-0 nederlaag tegen HBS uit Den Haag. De ploeg van Nico Haak eindigt daardoor als derde in de Hoofdklasse A. Aankomende donderdag start de nacompetitie met een thuisduel tegen Derde divisionist Hoogland.

HBS was niet veel sterker dan Hoogeveen, maar wist wel een paar kansen te creëren en die ook te benutten. De thuisploeg ging met een voorsprong van 2-0 de rust in en maakte in de slotfase van de wedstrijd ook de beslissende 3-0. In een wedstrijd die nergens om ging hield trainer Nico Haak toch een nare bijsmaak over.

'Houd mijn hart vast'

"Het was een dramatische wedstrijd en we hebben de club slecht verkocht vandaag", liet Haak voor de microfoon van Hoogeveen TV weten. "We hebben niet op doel geschoten, geen emotie en strijdlust getoond en ik alleen maar slechte ballen gezien. Als dit een voorbode op de nacompetitie is, dan hou ik mijn hart vast."

Hoogeveen was het merendeel van de competitie de onbedreigde koploper in de Hoofdklasse A, maar in een teleurstellende tweede seizoenshelft kreeg de ploeg de ene na de andere tegenslag. "Wij willen als club heel graag promoveren en de spelers hebben aangegeven dat ook te willen. Daar hoort alleen wel een bepaald gedrag bij en als je dat niet kunt opbrengen dan is mijn verwachting dat we volgend jaar gewoon weer Hoofdklasse spelen. Als de spelers hun gedrag en motivatie nog kunnen aanpassen, dan heb ik er alle geloof in dat ze het kunnen. Dan moet de ambitie wel anders worden neergelegd dan wat ze vandaag hebben laten zien."

Verandering zal er snel moeten komen, want Hoogeveen speelt aankomende donderdag al tegen Derde divisionist Hoogland. Een oude bekende uit het seizoen 2018/2019, die dat seizoen promoveerde uit de nacompetitie terwijl Hoogeveen daarin het hoofd moest buigen.

Kjelt Engbers

Daarbij zal Hoogeveen het de hele nacompetitie moeten doen zonder topspeler Kjelt Engbers. Hij maakt volgend seizoen de overstap naar de Derde divisionist Staphorst, maar de manier waarop deze overstap binnen kwam bij zijn huidige ploeg heeft gezorgd voor een vertrouwensbreuk onder de spelers. "Ik heb alle respect voor de overstap die Kjelt wil maken, maar de manier waarop het nieuws ons bereikte verdient niet de schoonheidsprijs. Dat heeft voor wrevel bij de spelers gezorgd. In overleg met de spelers, staf en technische commissie hebben we besloten Kjelt niet meer in te zetten tijdens de nacompetitie", vertelde Haak in hetzelfde interview.