VKW redt het net niet tegen Hoogezand; doelpuntloos gelijkspel

VOETBAL - In een onderling duel streden vanmiddag VKW en Hoogezand om het kampioenschap in de zondag 1e klasse F. In Westerbork eindigde het duel in 0-0, waardoor Hoogezand feest kon vieren en VKW een punt tekort kwam om kampioen te worden.

Hoogezand had vanmiddag aan een punt genoeg om zich te kronen tot kampioen van 1F. VKW, dat een paar weken geleden al van de KNVB te horen kreeg dat het promoveert naar de hoofdklasse, omdat de gasten overstappen naar het zaterdagvoetbal, kon dus zonder promotiestress aan het duel beginnen.

Nerveus begin

Toch begonnen beide ploegen nerveus aan de wedstrijd. De gasten kregen een paar kleine kansje, maar echt gevaarlijk werd het voor beide doelen niet. Na 25 minuten moest VKW-doelman Martijn Mulder handelend optreden op een kopbal van Heine Uuldriks. De keeper tikte de bal net over de lat.

Aan de andere kant was Werner Wijnholds een paar keer dichtbij de openingstreffer, maar de Börker was niet scherp genoeg in de zestien van de Groningers. Anjo Willems, die vanwege een voetblessure de afgelopen week niet had getraind, was vlak voor rust nog gevaarlijk, maar kon zijn kopbal net niet de goede richting geven. Beide ploegen gingen doelpuntloos rusten.

Buitenspel

Vlak na rust leken de gasten op voorsprong te komen, maar Uuldriks scoorde in buitenspelpositie en dus veranderde de stand op het scorebord niet.