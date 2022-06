Alcides speelt zich veilig met mooie zege op Purmersteijn

VOETBAL - Alcides mag volgend jaar opnieuw uitkomen in de zondag Hoofdklasse. De Meppelers wonnen vandaag op eigen kracht met 1-3 van Purmersteijn en sluiten daardoor de competitie af als elfde.

"Dit is een hele opluchting," gaf trainer Wilko Niemer na afloop ruiterlijk toe. "Iedereen kan wel zeggen dat we het in eigen hand hebben en dat we het wel zullen redden, maar we moeten het dan nog wel doen. En we hebben het vandaag op eigen kracht gedaan, want Purmersteijn heeft ons vandaag zeker niks cadeau gedaan."

Romme zwaait af met beslissende goal

Het was een spannende pot in Purmerend waar Ryan Luyckx na een half uur spelen de score voor Alcides opende. In de 45e minuut wist Nick Kuiper de 0-2 op fraaie wijze binnen te schieten. De thuisploeg wist op slag van rust nog wel weer terug in de wedstrijd te komen door een penalty die werd benut door Mylan Polman.

Na de rust schakelde Purmersteijn een tandje bij om de winst alsnog naar zich toe te trekken, maar de bal viel aan de andere kant binnen. Koen Romme, die zijn laatste competitie duel voor Alcides speelde, maakte de beslissende 1-3 en stelde daarmee handhaving voor zijn ploeg veilig.

Omslag

"Uiteindelijk is het punt dat we tegen Hoogeveen hebben gepakt heel belangrijk geweest, want dat heeft er voor gezorgd dat we het vandaag in eigen hand hadden", legt Niemer uit. "Daarnaast speelden we de laatste weken weer met volle bak strijd zoals we dat in de beginfase ook deden. Er is zeker een omslag in de ploeg gekomen de laatste weken. Natuurlijk was de zege op VOC ook een enorme opsteker."