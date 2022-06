vv Emmen degradeert uit Hoofdklasse na stunt SDO

VOETBAL - vv Emmen is gedegradeerd uit de Hoofdklasse A. De ploeg van trainer Kevin Waalderbos verloor zelf met 6-3 van Be Quick 1887 uit Haren, maar zag ook de enige overgebleven concurrent SDO Bussum met 3-1 winnen van TAC'90. Daarmee wipt SDO in laatste speelronde alsnog over de Emmenaren heen.

Emmen begon met een voorsprong van twee punten op SDO aan de laatste speelronde van de reguliere competitie. Een gelijkspel zou voldoende zijn om rechtstreekse degradatie af te wenden. Tegen de voormalige titelfavoriet Be Quick leek dit veelgevraagd. Ook een nederlaag zou de ploeg zich kunnen veroorloven als SDO niet zou winnen.

De ploeg uit Bussum, die als sinds oktober de hekkensluiter in de Hoofdklasse A was, verraste alleen op eigen veld tegen TAC'90 door met 3-1 te winnen. Daarmee was het lot voor Emmen bezegeld.

Scoreverloop

Emmen zelf had ook geen enkele kans om tegen Be Quick het heft in eigen hand te houden. Yoran Cats scoorde binnen 20 minuten twee keer voor de ploeg uit Haren. Jan Jaap Wever bracht de stand na een half uur spelen terug tot 2-1, maar vlak voor rust was het Wilko van der Kooi die de 3-1 binnen tikte.

Na de rust liep Be Quick door een treffer van Ken Reghoebar uit naar 4-1. Dit keer scoorde Arjan Goeree de 4-2 om Emmen in de wedstrijd te houden. Na nog een goal van Cats en Marshelon Pourier gooide Be Quick de wedstrijd definitief op slot. Goeree pikte nog wel een eretreffer mee om de stand te bepalen op 6-3.

