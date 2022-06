Bakker en Soet pakken districtstitels wielrennen op Col du Vam

De district kampioenschappen wielrennen van Noord-Nederland werden voorheen jaarlijks op tweede pinksterdag verreden, maar de afgelopen twee jaar door corona niet. Onder aanvoering van Rudy Nagengast, Renate Groenewold en Marije Joling en samen met vrijwilligers van WSV de Peddelaars kon het kampioenschap op de Col du Vam dit jaar last-minute doorgaan. Zo'n 250 renners schreven zich in voor de mooie warming-up richting het NK wielrennen dat eind juni op de Col du Vam plaats vindt.

In zware omstandigheden moesten de Elite-mannen 102 kilometer afleggen met daarin 17 keer een passage over de 48 meter hoge afvalberg. Slechts 11 renners haalden de finish, waarbij Bjorn Bakker van het John Deere NWVG Team de sprint bergop won van Steven Willemsen uit Groningen. Negen seconden achter de winnaar kwam Chiel Smit als derde over de streep.