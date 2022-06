Actief moet titel aan luidruchtige studenten laten

VOETBAL - Het zou het kampioensfeestje van thuisploeg Actief moeten worden, maar door met 0-1 van runner-up Forward te verliezen moest de thuisploeg vanmiddag toezien hoe honderden Groningse studenten de boel in Eelde flink op stelten zetten.

De winnaar op het kunstgras in Eelde pakte vanmiddag de titel in de derde klasse B. Ook een remise was voor trainer/coach van Actief Peter Slijfer genoeg voor de tweede keer onder zijn leiding te promoveren. Zover kwam het niet.

Al na achttien minuten kwam Actief op achterstand. Forward, gesteund door heel veel meegereisde leden van studentenclub Vindicat, scoorde via Brian Mangnus. Dat was het begin van een lange middag voor de thuisploeg uit Eelde.

Bier in kannen

Vooral buiten de lijnen maakte Forward indruk. Negentig minuten lang waren de supporters uit Groningen, witte blouse en stropdas, luid. "Best intimiderend, ja", gaf Slijfer na de tijd toe. Na rust vond bier in kannen het uitvak van Forward. "Terwijl toen we uit speelden er niemand was te kijken. De studenten hebben er vandaag een uitje van gemaakt. Ze zullen een goed feestje gaan vieren."

Via Olaf Tol, Ennio Jansen en invaller Mark Brouwer probeerde Actief nog op gelijke hoogte te komen. Grote, uitgespeelde kansen bleven aan beide kanten uit. Na iedere mislukte, lange bal van Actief volgde gebulder en gelach uit Groningen.

Herpakken in de nacompetitie

Na het laatste fluitsignaal bestormden alle gasten het veld in Eelde. Een volksfeest bij Actief, maar niet met eigen volk. Slijfer: "Een heel moeilijke wedstrijd om te spelen, zeker als je al snel achter komt. De felicitaties moeten naar Forward."