SVZ loopt titel op acht doelpunten mis

VOETBAL - Acht doelpunten. Dat is alles wat SVZ te kort kwam in de titelstrijd in de 3e klasse B. De ploeg uit Zeijen eindigt de competitie als gezamenlijke koploper met Forward uit Groningen, maar de studenten hadden een beter doelsaldo.

SVZ was het hele seizoen verwikkeld in de strijd om het kampioenschap in de 3e klasse B. Na een belangrijke zege op directe concurrent Actief hadden de geelhemden zelfs even een voorsprong van vijf punten op de naaste belager. Maar er waren ook zeperds, zoals een 0-0 gelijkspel bij Groninger Boys, een 1-1 gelijkspel tegen HSC en een 4-2 nederlaag tegen Siddeburen. Daardoor moest de ploeg genoegen nemen met een rol als underdog in de titelstrijd.

Theoretische kans

Voorafgaand aan de laatste speelronde had SVZ alleen nog een theoretische kans op de titel. Forward moest daarbij winnen van Actief, wat het deed, met 0-1. SVZ moest dan met meer dan 9 doelpunten verschil winnen van TLC. Een schier onmogelijke taak, zo bleek. SVZ won wel, met 4-2 van de ploeg uit Leek. Daardoor hebben zowel Forward als SVZ 54 punten, maar met een beter doelsaldo van acht treffers ging de titel naar Groningen.

"We hadden deze wedstrijd twee doelen. Eén daarvan was winnen en als dat zou lukken gingen we kijken of we genoeg doelpunten konden maken voor het kampioenschap. Al snel bleek dat dit een moeilijke zaak zou gaan worden," gaf SVZ-trainer Max Hulsinga na afloop aan. "Er had een wonder moeten gebeuren en dat bleef uit."

Toch zit Hulsinga niet bij de pakken neer na het verloren titelgevecht. " Voorafgaand aan het seizoen hebben we intern uitgesproken dat we voor de top drie plaatsen wilden gaan en dat is gelukt. Na de zeperd tegen Siddeburen hebben we het uit eigen hand gegeven en daarna hebben we ons gefocust op de nacompetitie. Daarin hebben we vandaag weer goede zaken gedaan. We loten nu met Gorredijk in mijn ogen een betere tegenstander en daarnaast spelen we thuis. Daar ben ik blij mee."

Nacompetitie

Hulsinga heeft ook goede hoop dat zijn ploeg sterk voor de dag zal komen in de nacompetitie. "We hebben een goed voetballende ploeg die heeft laten zien van betere ploegen te kunnen winnen. Kijk maar naar onze voorbereiding waarin we wonnen van Veendam en Pesse. Ook als we de 2e klasse halen acht ik SVZ niet kansloos en denk ik dat we een goede middenmoter kunnen worden."