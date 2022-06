Protos degradeert na nederlaag bij Sweel

Protos had het daarna niet meer in eigen hand en was afhankelijk van de resultaten bij Olyphia en USV. Olphia won met 1-2 op bezoek bij Raptim, dat de wedstrijd moest afmaken met tien man. USV won eveneens, met 3-2 van Dwingeloo, waardoor het gat van twee punten op Protos snel teniet werd gedaan. Bas Chierandjoe schoot in de ultieme slotfase de beslissende derde treffer voor de ploeg uit Nieuwleusen binnen.