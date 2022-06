TT gaat na twee zware corona-edities voor bezoekersrecord

MOTORSPORT - De kaartverkoop voor de TT, die weer in het laatste weekend van juni gepland staat, ligt voor op die van 2019. Toen kwamen er 167.000 bezoekers in drie dagen naar Assen. Dat was een evenaring van het record van 2018.

Ondanks dat bij de Grand Prix van Italië en Spanje de laatste weken veel lege stoeltjes te zien waren, maakt TT-voorzitter Arjan Bos zich geen enkele zorgen over de kaartverkoop bij de Asser TT.

"De Grand Prix van Italië heeft zichzelf letterlijk uit de markt geprijsd met heel dure kaarten. Wij zitten wat dat betreft in de middenmoot, wij vinden dat het betaalbaar moet blijven", reageert Bos na afloop van de persconferentie. "We lopen qua aantallen en snelheid voor op de kaartverkoop van 2019, dus ik verwacht ook echt een vol huis. Daarnaast hoop ik dat we vrijdag en zaterdag bij de trainingen blijven groeien, zoals de trend de afgelopen jaren was", vertelt Bos.

Investeren in 'beleving'