Max Houkes lost jongensdroom in en wint 'zijn' Dr. Van Leeuwentoernooi

TENNIS - Max Houkes (21) uit Sleen was dit weekend de eerste LTC Emmen-speler ooit die het 'eigen' Dr. Van Leeuwentoernooi in Emmen wist te winnen. In de finale versloeg hij Thorsten Sollie uit Rotterdam.

"Vroeger dacht ik: als ik daar nog eens zou kunnen staan, dan heb ik het helemaal gemaakt", blikt Houkes terug. Inmiddels heeft de nummer 874 van de wereld grotere dromen. "Maar dit toernooi winnen was gewoon nog even iets dat nog een keer moest gebeuren. Het is gewoon het mooiste vier sterren-toernooi van het land."

'Speciaal plekje vrij gehouden in agenda'

Hoewel hij eigenlijk alleen maar proftoernooien speelt, maakte hij voor het top-amateurtoernooi in Emmen graag een uitzondering.

"Na het NK is dit het hoogste niveau dat ik in Nederland kan spelen. Ik was als eerste geplaatst, maar ik ben het niveau van dit toernooi nog zeker niet ontgroeid. Ik had speciaal een plekje vrij gehouden in m'n agenda. Het was voor de vierde keer dat ik aan het hoofdtoernooi meedeed. Vanaf m'n twaalfde speelde ik altijd al het open toernooi."

Wat het extra bijzonder maakte is dat de hele familie Houkes op de tribune zat. "M'n moeder en m'n zus moesten zelfs na afloop huilen. Dat had ik niet verwacht, maar ze zien me niet zo heel vaak meer tennissen, dus dat was extra mooi."

Over twee jaar proftoernooi?

Het Dr. Van Leeuwentoernooi in Emmen heeft de ambitie om over twee jaar door te groeien naar een proftoernooi. Maar daar zal Houkes normaal gesproken niet meer van de partij zijn.

Om de profstatus als toernooi te bereiken is heel veel geld nodig. "Het wordt dan een zogenaamd ITF-toernooi. Ik speel nu regelmatig een vergelijkbaar toernooi in Turkije. Daar is 15.000 dollar prijzengeld voor zowel de mannen als de vrouwen te verdienen. Ook scheidsrechters krijgen op dat niveau meer betaald", legt Houkes uit.

"Wat mij betreft hadden ze dat drie jaar geleden al mogen doen. Dan had ik er meer aan gehad. Ik hoop dat ik over twee jaar geen ITF-toernooien meer speel. Maar ik vind het wel een heel mooi streven ", zegt Houkes.

Verrekte peesplaat

De tennisser uit Sleen kende overigens een lastige zomer. Nadat hij z'n peesplaat onder z'n voet verrekt had, moest hij lang revalideren. Het kostte hem bijna een half jaar om weer helemaal fit te worden. Daardoor maakte een duikeling op de wereldranglijst naar plek 1200. Inmiddels is hij op de weg terug.