Dirksen niet naar EK met Oranje Onder 19

Het hoogste jeugdelftal van Nederland is er dit jaar niet bij op het EK in Slowakije. Nederland Onder-19 had een wonder nodig tegen de leeftijdsgenoten uit Oekraïne, maar ook op de laatste speeldag van de elitefase liep het helemaal verkeerd. Door een 1-2 nederlaag in eigen land eindigt Oranje onderaan in een groep met Oekraïne, Noorwegen en Servië.