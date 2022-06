E&O maakt kans op extra promotieplek

De club uit Emmen, sinds januari gecoacht door oud-speler Jan Gerald Mulder, heeft samen met PSV en Velo een promotieverzoek bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV) ingediend. Andere hoogvliegers zoals MHV'81, de aanstaande opponent van E&O in de competitie, en Westsite, zien af van de gang omhoog.

Als E&O van MHV'81 (uit) en SEW 2 (thuis) weet te winnen, gaat het over PSV heen op de ranglijst en is het damesteam zeker van promotie naar de eredivisie. In het seizoen 2017/2018 kwamen de groen-witten voor het laatst uit op het hoogste niveau.