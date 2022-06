Hongaar Táko voor twee seizoenen naar Hurry-Up

In april was Táko op proef bij de oranje-zwarten en maakte een sterke indruk. In thuisland Hongarije speelde de linkspoot op het hoogste niveau voor Ferencvaros en PLER Budapest.

Manager Manuel Kremer over de aanwinst: "Dániel is het type speler dat we zochten. Hij is snel, dynamisch, heeft een prima overzicht en een goed schot."