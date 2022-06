Na 33 jaar valt doek voor Superprestige Gieten: 'Wij willen geen speelbal zijn'

In 1976 werd de eerste internationale veldrit van Gieten verreden. Op 3 oktober vorig jaar was de 46ste editie. De laatste 33 edities maakte de wedstrijd deel uit van het prestigieuze Superprestige-klassement. Dezelfde organisatie was ook verantwoordelijk voor zes nationale kampioenschappen en haalde in 1991 het wereldkampioenschap naar Gasselte. Gieten was de enige Nederlandse wedstrijd in het verder Belgische klassement. In 2021 ging de competitie over zeven wedstrijden.