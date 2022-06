Superprestige Gieten was levenswerk Jantienus Warners: 'Vooral de manier waarop doet pijn'

VELDRIJDEN - "We zijn vooral teleurgesteld dat we na 33 jaar zó afgedroogd worden", zegt Jantienus Warners (71) uit Gieten. Hij is een man van het eerste uur. In 1976 was hij bij de eerste internationale veldrit van Gieten betrokken. Al 33 jaar maakt de wedstrijd deel uit van het Superprestige-klassement. Tot vandaag.

"Dat er een keer een einde aan komt, dat weet je. En als je dat dan in goed overleg kan doen dan moet je daar vrede mee hebben. Maar dat wij als speelbal worden gebruikt en op zo'n manier aan de kant worden gezet, dat is heel zuur", reageert Warners.

Flanders Classics

Het Superprestige-klassement werd vier jaar geleden overgenomen door Flanders Classics. Anderhalf jaar later werden ze ook eigenaar van het Wereldbekerklassement dat inmiddels uit zestien wedstrijden bestaat.

"Dat is dodelijk voor andere klassementen en ook voor de sport. Vroeger had je acht wereldbekers, acht Superprestige-crossen en ook acht wedstrijden voor het Gazet van Antwerpen-klassement. Maar nu is de wereldbeker veel te groot. Er zijn geen renners die alle zestien wereldbekerwedstrijden rijden. Daar gaat de sport kapot aan", verklaart Warners. En daar zijn veel veldrijders het mee eens.

"Toen Flanders Classics de Superprestige heeft overgenomen hebben ze het onderschat, ook qua sponsoring. Voor dat de corona-pandemie uitbrak lagen er nog geen contracten. Daarnaast kunnen ze ook niet tegen kritiek. Wij probeerden ze met de beste bedoelingen te helpen maar dat werd niet gerespecteerd", foetert Warners.

"In coronatijd hebben we ook gewoon wedstrijden georganiseerd in het belang van de sport. Dat heeft ons veel geld gekost, zonder dat daar inkomsten van publiek en VIP's tegenover stonden. Drie jaar geleden heeft Flanders Classics ons zelfs gevraagd om over te stappen naar het wereldbekerklassement. We kregen altijd pluimen, en dan nu dit."

Focus op internationale vrouwentop

Maar de Stichting Wielerpromotie Oostermoer, die verantwoordelijk is voor de veldrit van Gieten, zag de bui al een beetje hangen en heeft zeker niet stil gezeten de afgelopen tijd. De datum op de UCI kalender van 2 oktober staat nog altijd op naam van Gieten en dus kan de organisatie verder kijken.

"Wij willen graag het hele programma overeind houden maar ons met name gaan focussen op de vrouwen. De Nederlandse vrouwen zijn absolute wereldtop. Dus het zou uniek zijn als wij daar onze hoofdmoot van gaan maken. Daarnaast willen we ons richten op jonge talenten zoals bijvoorbeeld David Haverdings uit Zuidlaren. Die mannen willen we zeker een kans geven en dan kunnen we daar misschien een paar elite-renners bij uitnodigen. Maar op dat startgeld zullen we gaan besparen."

Budget

Alle ideeën moeten nog uitgewerkt worden. Wat een groot verschil met het verleden zal maken is het budget. "Veertig tot vijftig procent van ons budget werd gefinancierd door de Superprestige. Dat is een flinke hap uit de begroting. We waren daardoor ook verzekerd van live-televisie. Ook daar moeten we nog kijken wat mogelijk is", analyseert Warners.

"We hebben zo'n unieke groep van vrijwilligers hier in Gieten. Dit evenement mag niet zomaar verloren gaan", besluit Warners.