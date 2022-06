Kjell Scherpen: 'Voor debuut in Oranje is het nog beetje vroeg'

VOETBAL - Kjell Scherpen zat gisteravond bij het duel om de Nations League tegen Wales voor het eerst in zijn carrière op de bank van het Nederlands elftal. De doelman maakte weliswaar geen speelminuten in de gewonnen wedstrijd, maar spreekt wel van 'een droom die uitkomt'.

Vorige week verdedigde Scherpen nog het doel van zijn leeftijdsgenoten bij Jong Oranje. De trainer daar, Erwin van de Looi, vertelde de Emmenaar dat hij zich mocht melden bij de grote jongens. "Dat durf je eerst niet te bedenken", zegt de goalie. "Je bent trots, maar het is ook heel hectisch want er komt veel op je af. Vervolgens ga je trainen en doe je gewoon je ding."

Oranje speelde in de Nations League al tegen België en Wales en komt nog twee keer in actie voor de vakantie begint. Cillessen en Flekken maakten beiden al minuten in deze campagne en normaal gesproken blijft Scherpen ook tegen Polen en nogmaals Wales (beide een thuiswedstrijd) op de bank. "Ik heb nog een stap te zetten om mijn debuut te maken. Het is een beetje vroeg nog. Desondanks is dit een mooie stap."