Classic Grand Prix komt in september naar TT Circuit Assen

Assen is het enige circuit ter wereld waarop al sinds de start van het wereldkampioenschap 's werelds beste motorracers in actie komen. In september keren 140 Grand Prix machines van 34 merken afkomstig uit 16 landen 'terug' naar het 'Circuit van Drenthe'. De Classic GP presenteert volle startvelden met originele Grand Prix-motoren in de klassen 125cc, 250cc, 350cc en 500cc alsmede races met klassieke Superbikes.