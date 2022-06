Nacompetitiestrijd tussen Hoogeveen en Hoogland nog volledig open

VOETBAL - Vv Hoogeveen en vv Hoogland maakten er vanavond op het Hoogeveense kunstgras vooral een tactisch steekspel van, maar echt geprikt werd er niet. Helemaal niet in het net en dus eindigde de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de nacompetitie voor een plek in de Derde Divisie in 0-0.

Op basis van negentig minuten wel een terechte afspiegeling van de krachtsverhouding, alhoewel de thuisclub wel het dichtst bij een treffer was. Dat was na een kwartier spelen, maar uit een vrije bal schoot Levon van Dijk vrij voor Hoogland-doelman Sebastiaan Bruins, over. De verdediger van Hoogeveen volleerde de bal met links, waar hij het misschien met rechts had moeten proberen. Ook Giorgio Beltau deed in de eerste helft nog een moedige poging om te scoren, maar zijn afstandsschot verdween naast de goal.

Hoogland één keer kansrijk

Aan de andere kant doken de gasten, die in de Derde Divisie als vijftiende eindigden het afgelopen seizoen, in het eerste bedrijf één keer gevaarlijk op voor doelman Stan Meekhof, maar de keeper die kort na rust uitviel met een rugblessure hoefde niet in actie te komen. Dat was te danken aan een uiterste krachtsinspanning van Finn van Kommer, die met een sliding voorkwam dat spits Oskar van Logtestijn vanaf zo'n elf meter kon uithalen.

Na rust gebeurde er nagenoeg niets meer. Hoogland had veelvuldig de bal, maar deed er weinig mee en en ook Hoogeveen wist (zonder de zieke Menno Heerkes en de geblesseerde Jim Veltmaat) niets meer te creëren.

Return