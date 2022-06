Het seizoen van SVBO zit erop na spectaculair naompetitieduel

Het seizoen voor SVBO zit erop. De zondageersteklasser sloot gisteravond laat een knap seizoen af met een ware nacompetitiethriller. Op eigen veld verloor de ploeg van trainer Marc Hegeman na verlenging van klassegenoot Jubbega: 3-4.

Door de zege plaatst Jubbega zich voor de tweede van in totaal vier rondes op weg naar een plek in de hoofdklasse. De tegenstander van Jubbega is Longa'30, de nummer 13 van de hoofdklasse B.

WKE - Rijnsburgse Boys

"Het was genieten vanavond", aldus SVBO-trainer Marc Hegeman. "Het duel deed me denken aan de finale om de landstitel tussen WKE en Rijnsburgse Boys een paar jaar geleden, alleen was er voor ons geen happy end. Dat had overigens wel gekund in de reguliere speeltijd, maar de eerlijkheid gebeid te zeggen dat we na hun 3-4 in blessuretijd niet echt meer iets konden afdwingen."

De oefenmeester, die SVBO gaat verlaten (Hegeman gaat aan de slag bij FC Klazienaveen) kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd in Barger-Oosterveld. "Ik kijk absoluut tevreden terug, al was het ook hier absoluut niet gemakkelijk vanwege de corona-pandemie. Ook dit seizoen moesten we van ver komen, maar heb ik altijd het geloof gehouden in de groep. Ik wist dat we na de winter een goede serie zouden kunnen maken met nacompetitie als gevolg én dat is gelukt."

Drost en Houtkoop

Met de ou-profs Alexander Drost en Xander Houtkoop in de gelederen startte Jubbega sterk, maar toch kwam de thuisclub op voorsprong. Ronald Gerdes zorgde na een kwartier voor de 1-0. Jubbega kwam al snel weer langszij. Uit een strafschop scoorde Dennis de Haan. Halverwege de tweede helft bepaalde Xander Houtkoop de stand op 1-2, maar kort nadat diezelfde Houtkoop geblesseerd het veld verliet werd het 2-2 via Davy Wessels.

Na negentig minuten leek het een verlenging te gaan worden. Leek, want in minuut 93 mocht Jubbega een tweede strafschop nemen na hands en weer was De Haan foutloos vanaf elf meter. Over en uit, dachten veel SVBO'ers. Maar niet Stefan Kuper. Hij scoorde drie minuten na de 2-3 de 3-3 en zo kwam er toch een verlenging.