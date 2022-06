Volleyballers kansloos tegen Verenigde Staten

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League een kansloze nederlaag geleden tegen de Verenigde Staten. Oranje verloor in Brasilia, de hoofdstad van Brazilië, met 25-12 25-18 en 25-16 van de Amerikanen.

De Nederlandse ploeg, met Assenaar Robert Andringa in de gelederen, was de Nations League woensdag begonnen met een 3-1-nederlaag tegen Japan. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza stond in dat duel met een set en 23-18 voor.

Tegen de VS werd het duel geen moment spannend en de snelle 4-0-achterstand tegen de nummer 7 van de wereld bleek de opmaat voor een kansloze wedstrijd voor de ploeg van Piazza. In de tweede set kwam Oranje - de mondiale nummer 16 - met 2-0 voor, maar de vijf daaropvolgende punten gingen weer naar de Amerikanen. Al na iets meer dan een uur was het raak op het eerste wedstrijdpunt, na vier opeenvolgende punten die naar de kant van de VS gingen.