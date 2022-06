Miedema opgenomen in Elftal van het Jaar in Engeland

VOETBAL - Vivianne Miedema is opgenomen in het Elftal van het Jaar van de Engelse spelersvakbond PFA. De Hoogeveense aanvaller van Arsenal zag de titel Speelster van het Jaar aan haar neus voorbij gaan.

Miedema is een van de drie speelsters van Arsenal die een plekje in het team bemachtigden. Het Team of the Year wordt samengesteld door spelersvakbond PFA. Bij de mannen kreeg Virgil van Dijk een plek in het virtuele sterrenelftal.