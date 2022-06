Dijkema zwaait af als voorzitter van internationale schaatsbond

SCHAATSEN - Het voorzitterschap van Jan Dijkema bij de internationale schaatsunie ISU zit erop. De sportbestuurder uit Schipborg wordt na zes jaar opgevolgd door de Koreaan Jae-youl Kim.

Op het congres van de ISU in de Thaise stad Phuket won Kim de voorzittersverkiezing. Dijkema (77) was sinds juni 2016 de baas van de mondiale bond. De geboren Drent volgde toen de Italiaan Ottavio Cinquanta op, die 22 jaar voorzitter was geweest.

'Pijn in het hart'

Dijkema studeerde sociologie in Groningen en was vervolgens gedeputeerde in Overijssel, waar hij betrokken was bij de financiering van de IJsbaan Twente. In 1994 stapte hij over naar de internationale schaatsbond, waar hij nu dus afzwaait. "Met enige pijn in m'n hart, maar ik wil voorkomen dat ik te lang blijf zitten", zegt de inwoner van Tubbergen tegen schaatsen.nl

"Internationaal is er behoorlijk wat druk uitgeoefend om er toch nog vier jaar aan vast te plakken. Ze wilden speciaal voor mij de regelgeving rondom de leeftijdsgrens aanpassen. Dat is fijn om te horen, want dan heb je het al die jaren blijkbaar goed gedaan", zegt hij tegen de schaatssite. Dijkema was als bestuurder negen keer aanwezig bij de Olympische Winterspelen en maakte tal van andere mondiale en continentale toernooien van dichtbij mee.

Koreaanse opvolger

Bij de verkiezing in Thailand waren vier kandidaten om Dijkema op te volgen. Kim won al in de eerste ronde met 77 van de 119 stemmen en versloeg daarmee de kandidaten uit de Verenigde Staten, Finland en Servië. "Ik ben heel verrast door jullie overweldigende steun", zei de eerste Aziatische voorzitter van de ISU in zijn speech. "Ik wil een voorzitter zijn voor alle landen, ongeacht hoe groot die zijn en uit welke regio ze komen. We zijn een familie, samen kunnen we onze sport laten groeien."