Alcides laat Nieuw Balinge degraderen

VOETBAL - Nieuw Balinge keert na vier jaar terug naar de vijfde klasse. In de nacompetitie verloor de ploeg, in eigen huis, met 1-3 van Alcides en is, net als buurman Tiendeveen, gedegradeerd.

De thuisclub eindigde als twaalfde in de 4e klasse D en moest via de nacompetitie vechten voor lijfsbehoud. Alcides, de nummer drie van 5G, wil via de nacompetitie promotie afdwingen. De gasten begonnen iets sterker aan het duel en kregen de eerste kansjes van de wedstrijd, zonder echt gevaarlijk te worden. Bij de thuisclub ontbraken twee basisspelers, die een visweekend verkozen boven het nacompetitieduel.

Na ruim twintig minuten voetballen moest Nieuw Balinge doelman Gerard van Zwol twee keer handelend optreden. In eerst instantie redde de keeper op een schot van Jorrik Arends en uit de corner redde Van Zwol opnieuw. De thuisploeg werd in de eerste helft nauwelijks gevaarlijk. Alleen Denny Salamons was dichtbij een treffer voor de ploeg van trainer Geert Prins.

twee keer Thomas Bos

Zes minuten voor rust zette Arends goed door, hield de bal binnen en stelde Thoms Bos in staat de 0-1 binnen te tikken. Amper twee minuten na de 0-1 stond het bijna weer gelijk, maar Roy ten Cate miste, oog in oog, met Alcides doelman Pim Lammerink.

Vijf minuten na rust leek Alcides de wedstrijd al te beslissen en weer was het Thomas Bos die scoorde. De spits reageerde attent en bleef koel, oog in oog met Van Zwol (0-2).

Spanning terug

Bos verzuimde twintig minuten voor tijd zijn derde van de middag te maken en in de tegenaanval bracht Roy ten Cate de spanning weer terug. (1-2). Amper vijf minuten later herstelde Alcides de marge van twee weer. Arends maakte de 1-3 en was de spanning uit de wedstrijd.