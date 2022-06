FC Meppel houdt kans op promotie: ‘Dit is een smakelijk toetje’

VOETBAL - Periodekampioen van de tweede klasse J FC Meppel is de nacompetitie uitstekend gestart. Door in Friesland met 1-5 te winnen van Kollum mag de formatie van Jarrisch Keizer blijven hopen op promotie naar de hoogste afdelingsklasse.

Na 1-2 bij rust leek thuisploeg Kollum, runner-up in de tweede klasse I, in de tweede helft wakker. "Dan houdt onze doelman Erik Kampherbeek ons op de been", zegt de coach van FC Meppel Keizer. "De 1-3 van Jeroen van Westerbeek valt daarna op het juiste moment."

Vooral een mooie kans

Na de eerste seizoenshelft werd in Meppel nog gedacht aan degradatie. Door een uitstekend slot van de competitie, de periodetitel is de eerste prijs in elf jaar tijd voor FC Meppel, kan de lente voor de groen-witten alleen maar mooier worden. "Dit is een smakelijk toetje. Als promotie niet lukt zullen we niet lang teleurgesteld zijn. Het is vooral een mooie kans."

Na de gelukkige 1-4 was het verzet van Kollum gebroken. "Eigenlijk waren we niet eens heel goed vandaag", besluit Keizer. "Maar FC Meppel we hebben op karakter gewonnen. De inzet was heel erg goed. Op naar dinsdag."

