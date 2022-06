Promotiekandidaat ZZVV zet stap in goede richting: ‘Er zijn meer kapers op de kust’

VOETBAL - Runner-up van de derde klasse D ZZVV is in de nacompetitie op eigen veld niet in de problemen gekomen tegen Noordwolde: 6-1 (2-0). Daardoor ligt de ploeg uit Zuidwolde op koers voor promotie.

In de eerste helft wisten de mannen van Hans Slender, in januari aangesteld als hoofdtrainer van ZZVV, al twee keer te scoren. "Het kwaliteitsverschil was vanmiddag aanwezig. Dan moet je dat nog wel uitdrukken in cijfers. Dat hebben we vooral na de pauze gedaan", aldus Slender.

Groeimogelijkheden

De eerste horde in de play-offs is genomen. Achter kampioen Nieuwleusen eindigde ZZVV op plaats twee in de derde klasse D waardoor de geel-zwarten in de nacompetitie de gang omhoog moeten vinden. Slender: "We hebben een jonge ploeg met groeimogelijkheden. We zien het zeker zitten te promoveren."

"We zijn van acht naar vier kanshebbers op promotie gegaan. Er zijn meer kapers op de kust", vervolgt de trainer/coach van ZZVV. Op dinsdagavond wacht competitiegenoot FC Klazienaveen dat vanmiddag De Weide naar de derde klasse stuurde. "Klazienaveen is voor ons best een lastige tegenstander."

Fysiek sterk FC Klazienaveen