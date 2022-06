FC Assen en SC Angelslo naar promotiefinale, seizoen Bargeres ten einde

VOETBAL - FC Assen mag nog altijd dromen van het vierde niveau, want de vijfde klasser heeft in de eerste partij van de nacompetitie SGV geklopt: 5-2. De beslissing viel pas in de verlenging. Ook SC Angeslo heeft zich voor de finale van de play-offs geplaatst.

Vlak voor tijd sleepte Levi Nieuwenhuis met de gelijkmaker (2-2) de verlenging uit het vuur voor FC Assen. Na wissels van trainer/coach Peter Hamming trok de thuisploeg ondanks een rode kaart tegen de Groningers aan het langste eind.

"We hebben lang met een man minder gespeeld. Als je dan in de verlenging nog drie keer weet te scoren heb je heel veel wilskracht vertoond. Een overwinning op mentaliteit", aldus Hamming.

Smaakt naar meer

De laatste keer dat FC Assen, achter VVK de nummer twee in de vijfde klasse D, verloor was op 27 november 2021. "Nu gaan we ook voor promotie", zegt de trainer/coach van de formatie uit de Drentse hoofdstad. "Aan het begin van het seizoen wilden we vooral rust in de tent. Nu we nog meespelen om promotie kun je stellen dat we daarin zijn geslaagd. Het smaakt naar veel meer."

Over een week speelt FC Assen met Rood-Zwart Baflo om één plek in de vierde klasse. Gelijktijdig gaat SC Angelslo voor handhaving. De huidige vierde klasser heeft de eerste ronde in de nacompetitie weten te overleven.

Matchwinner Arslan

In de negentigste minuut maakte Ali Arslan namens SC Angelslo, dertiende in de vierde klasse D, de enige treffer in het thuisduel met Scheemda. Tegen Alcides moet het volgende week zaterdag gebeuren voor de rood-gelen.