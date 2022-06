De Weide gedegradeerd, FC Klazienaveen naar tweede ronde

Na zeven seizoenen in de 2e klasse is De Weide gedegradeerd. De Hoogeveners, die als voorlaatste eindigden in de 2e klasse J, verloren in de eerste ronde van de nacompetitie van FC Klazienaveen: 2-4.

Voor FC Klazienaveen blijven de promotiekansen dus levend. De zwarthemden spelen aanstaande dinsdag in de tweede ronde tegen ZZVV, dat vandaag veel te sterk voor Noordwolde (6-1).

Het duel op het kunstgras in Hoogeveen leek al na één helft gespeeld vanmiddag. FC Klazienaveen was heer en meester, kreeg kans op kans en mocht het alleen zichzelf verwijten dat het bij rust nog 'maar' 0-3 stond door doelpunten van Patrick Bloemberg en Aron Brinks (2). "We gaven de goals veel te gemakkelijk weg", aldus De Weide-trainer Marcel Smid. "Het is iets wat het hele seizoen ons al parten speelde. Naast het moeizame scoren zijn we te vaak niet meedogenloos in het verdedigen."

Maar zoals gemeld had het halverwege al zeker 0-5 of 0-6 moeten staan, maar Bloemberg, Brinks en vooral Jesse Habing en Stan Kroeze lieten grote kansen liggen. Met name de kans die Kroeze niet benutte was bizar. De middenvelder van Klazienaveen leek de bal in het lege doel te schieten, maar zag zijn inzet van de doellijn gekeerd worden door ploeggenoot Habing.

Spanning

Omdat Klazienaveen voor rust geen vierde, vijfde of zesde goal maakte kwam de spanning in de tweede helft zowaar terug. Dat was vooral te danken aan invaller Frank Benjamins, die halverwege het tweede bedrijf een vrije bal van Tim Mulder achter Klazienaveen-doelman Lennon Ebeltjes kopte. Kort na de 1-3 was een andere invaller, Milan Ronkes, dichtbij de 2-3 maar zijn inzet werd wel gekeerd door Ebeltjes. Habing had aan de andere kant het duel kunnen beslissen, maar zag zijn schot net langs de voor hem verkeerde kant van de paal gaan. Een dure misser, want amper twee minuten na die kans werd het 2-3. Aanvoerder Mitchell Luchtenberg schooot een vrije bal fraai binnen.

Met nog tien minuten op de klok was het duel weer helemaal een wedstrijd, die bijna nog in 3-3 eindigde. Nick Muysson schoot echter te plichtmatig, recht in de handen van Ebeltjes. In blessuretijd gooide Kroeze het duel in het slot. Uit een corner kopte hij via de onderkant van de lat binnen, alhoewel de bal volgens de thuisclub niet over de doellijn was. De assistent-scheidsrechter was echter gedecideerd en wees naar de middenstip: 2-4.

Apart