FC Emmen staat op het punt om Kieftenbeld te contracteren

Bij die club, uitkomend in de Championship (het tweede niveau), staat de geboren Lemelervelder (Overijssel) sinds januari 2021 onder contract. Daarvoor kwam hij uit voor Birmingham City, waar hij in 2015 neerstreek na een periode van vijf jaar bij FC Groningen. Bij die twee clubs speelde Kieftenbeld respectievelijk 169 en 145 officiële duels in de hoofdmacht. Zijn profloopbaan begon de ervaren speler bij Go Ahead Eagles.