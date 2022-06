Programma nacompetitie zondagvoetbal

Een dag na de redelijk succesvolle eerste nacompetitieronde voor de Drentse zaterdagamateurs is het vandaag de beurt aan de zondagclubs.

Voor een plek in de Derde Divisie moet Hoogeveen zien af te rekenen met Hoogland. Afgelopen donderdag werd het in Hoogeveen 0-0 en dus zijn de kaarten, voor een plek in de tweede ronde, nog niet geschud.