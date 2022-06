Kans op promotie vervlogen voor dames E&O

E&O had een achterstand van 3 punten op PSV en had dus twee zeges nodig om over de Eindhovenaren te gaan. Thuisploeg MHV'81, dat overigens niet wilde promoveren, gaf de Emmenaren niks cadeau. Vanaf het openingsfase nam de ploeg uit Mill de wedstrijd in handen. Vlak voor rust had E&O het gat nog even terug gebracht tot één goal verschil bij een stand van 10-9 maar bij het rustsignaal was dit alweer opgelopen tot 13-10.