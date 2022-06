Valthermond te sterk voor Dalen in nacompetitie

VOETBAL - Valthermond is één duel verwijderd van een plek in de 1e klasse van het zondagvoetbal. In eigen huis werd Dalen met 3-1 verslagen. Voor de gasten zit het seizoen erop.

Het duel ging tussen twee 2e klassers. Valthermond eindigde tweede in de 2e klasse L, achter kampioen GVAV Rapiditas, terwijl Dalen in de 2e klasse K als vierde de laatste nacompetitieiplek in de wacht sleepte.

Voorsprong Valthermond

De thuisclub begon sterker aan de wedstrijd en kreeg de betere kansen in de beginfase, maar moest wachten tot de elfde minuut voordat het wist te scoren. Milan Draijer zette zelf de aanval op om hem ook zelf af te ronden.

Langzaam kwamen de gasten wat beter in de wedstrijd. Nadat Tijmen Venhorst het eerste kansje voor Dalen nog had gemist, was hij na een half uur wel succesvol. De spits reageerde attent op een dieptepass van Koen Althof en kopte de 1-1 binnen.

Vlak voor rust was Draijer dichtbij zijn tweede van de middag, maar gescoord werd er in de eerste helft niet meer.

De andere Draijer

De thuisclub kwam beter uit de kleedkamer en kreeg, net als de eerst helft, de eerste kansen. En ook nu was het weer een Draijer die wist te scoren. Dit keer niet Milan, maar grote broer Jorn. Oog in oog met Dalen doelman Rick Braam bleef Jorn koelbloedig en maakte de 2-1. Een paar minuten later leek Rick Schlimback de wedstrijd te beslissen door de 3-1 binnen te schieten.