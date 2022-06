vv Hoogeveen redt het weer niet: geen promotie

VOETBAL - Hoogeveen speelt ook volgend seizoen weer in de Hoofdklasse. In de nacompetitie om promotie naar de Derde Divisie verloor het van Hoogland met 5-2. De eerste wedstrijd in Hoogeveen eindigde in 0-0. De ploeg van trainer Nico Haak verloor de controle over de wedstrijd in de eerste tien minuten van de tweede helft toen de thuisploeg maar liefst drie keer scoorde.

De eerste helft kende hetzelfde spelverloop als de wedstrijd van afgelopen donderdag. Hoogeveen zocht een opening, maar vond die niet. Hoogland was vooral aan het verdedigen, terwijl het voorin machteloos was. Tom Heerkes (bal ver naast) en Jim Veltmaat (bal voorlangs) waren nog het meest gevaarlijk.

Achterstand na rust

Wel had Hoogeveen de arbitrale beslissingen niet mee. Een handsbal van Hoogland vlak buiten de zestien werd niet waargenomen, terwijl er ook niet gefloten werd voor een vrije trap vlak buiten de zestien meter.

In de tweede helft waren de rollen volledig omgedraaid. Hoogland kwam furieus uit de kleedkamer en scoorde binnen twee minuten twee keer met Oskar van Logtestijn en Bas Wobbes. Daar gingen persoonlijke fouten van de verdediging van Hoogeveen aan vooraf. Tien minuten later leek de wedstrijd beslist toen Coen Heus 3-0 maakte.

Hoogeveen komt terug

Hoogeveen rechtte alsnog knap zijn rug en kwam terug in de wedstrijd via een kopbal van Levon van Dijk. Even later zorgde Louis Vijfhuizen één op één met de keeper voor de 3-2. Binnen drie minuten was het weer een wedstrijd en geloofde de ploeg van Nico Haak er weer volop in.

Jamai Kriekjes kreeg nog een mogelijkheid op de 3-3, maar maaide over de bal. Daarna was het verzet gebroken. Door het aanvallende spel kreeg Hoogland veel ruimte. Oskar van Logtestijn maakte in de counter 4-2. In de slotfase kreeg Hoogland nog een penalty die benut werd door Bas Wobbes.

Engbers

Opmerkelijk was dat Kjelt Engbers in de basis stond. Hij maakt volgend seizoen de overstap naar de Derde divisionist Staphorst, maar de manier waarop deze overstap binnen kwam bij zijn huidige ploeg zorgde voor een vertrouwensbreuk onder de spelers.