GOMOS uitgeschakeld in nacompetitie

VOETBAL - GOMOS is uitgeschakeld in de nacompetitie. De ploeg uit Norg speelde voor een plaats in de Hoofdklasse, maar verloor vandaag met 0-2 van SC Bemmel. GOMOS speelt dus ook volgend jaar weer in de 1e klasse F.

GOMOS eindigde dit seizoen als derde in die klasse. SC Bemmel was de nummer drie uit de 1e klasse E van het district Oost. Tot aan de rust gingen beide ploegen mooi gelijk op en werd er niet gescoord in Norg.

Beslissing

Na de rust kreeg Edwin Rozenveld een grote kans om GOMOS op voorsprong te zetten, maar even later viel de bal binnen aan de andere kant van het veld. Luke Roelofs was de doelpuntenmaker. GOMOS ging daarna wel op zoek naar gelijkmaker, maar meerdere kansen te ten spijt viel deze niet.