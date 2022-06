Beau Greaves wint Dutch Open Darts bij de vrouwen

Beau Greaves heeft de winst bij het Dutch Open Darts in de wacht gesleept. De Britse dartster was met 5-1 te sterk voor haar tegenstander Rhian O'Sullivan.

De wedstrijd ging in de eerste twee legs nog gelijk op. De dames braken elkaar en begonnen met 1-1. Daarna was Greaves met afstand de sterkste. Ze hield haar eigen leg en kwam op 2-1 voorsprong. Vervolgens kwam de Engelse in haar ritme en gaf geen enkele leg meer weg totdat ze met een dubbel-10 de zege veiligstelde: 5-1.