Uitslagen en loting nacompetitie zondagvoetbal

VOETBAL - Een zware dag voor veel Drentse ploegen die uitkomen in de nacompetitie. Van de zeventien ploegen die vandaag speelden komen er volgende week nog negen in actie.

De grootste afzwaaier is vv Hoogeveen. Die ploeg verloor in de return tegen Hoogland met ruime cijfers en blijft ook volgend jaar hoofdklasser. Ook GOMOS speelt volgend jaar weer in de 1e klasse, want die ploeg legde het vandaag af tegen Bemmel.